В рамках церемонии художественного проекта "Нас объединяет Шевченково слово", которая состоялась в Национальном университете культуры и искусств представители разных стран приняли участие в росписи крупнейшей в мире "Шевченковской писанки".

Основу символа Пасхи с изображением картин по мотивам творчества Тараса заранее разрисовали студенты КНУКиИ. Чрезвычайные и Полномочные послы Болгарии и Палестины и представители посольств Казахстана, Грузии и Словении завершили узоры и поставили надписи,передает со ссылкой на .

"Я написал имя Тараса на арабском языке. Поэзия прошла много поколений и осталась в памяти каждого из нас", - рассказал посол Палестины Др. Кассем Аль-Асаад.

На писанке нанесено строки из стихотворения "Ревет и стонет широкий" шестью официальными языками ООН: английском, арабском, испанском, китайском, французском и украинском.

"Его уважают и на украинском, и на болгарском, и на многих других языках почти во всех уголках мира", - сказал посол Болгарии Красимир Минчев.

Как рассказала автор и соорганизатор проекта , в этом году впервые было решено расширить привычные рамки шевченковской тематики и привлечь дипломатов в украинском традиции росписи писанок.

"Это именно та культурная дипломатия, рядом с поэзией несет украинскую культуру к другим народам", - отметила Председатель Международного фонда культурного сотрудничества.

Международный культурно-просветительский проект "Нас объединяет Шевченково слово" уже четвертый год проходит при участии послов иностранных государств для чествования и популяризации творчества Тараса . Позже работу презентуют на Софийской площади на Фестивале писанок.

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