В штате Техас в результате взрывов замаскированных под посылки бомб
погиб 17-летний подросток, две женщины получили ранения. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В полиции не
исключают, что преступления совершены на почве расовой ненависти
Фото: ЕРА Взрывчатку замаскировали под посылки.В результате взрывов
погиб 17-летний подросток, две женщины получили
ранения.Правоохранители считают, что эти два инцидента связаны со
взрывом 2 марта. Тогда погиб мужчина.Во всех трех случаях целями
злоумышленников были афроамериканцы или латиноамериканцы. Полиция
считает, что преступления могли быть совершены на почве расовой
ненависти.
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