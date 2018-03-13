Стало известно, что причиной смерти российского актера и режиссера Олега Табакова стала остановка сердце, така как оно не справилось с воспалением в организме., сообщает Корреспондент .

Стоитотметить, что с 27 ноября актер находился в Первой градской больнице и больше трех месяцев пытался победить болезнью.

"Могу только одно сказать: он ушел, не мучаясь", - отметил главный врач Первой градской больницы Москвы Алексей Свет.

Кроме этого, медики оценивали состояние Олега Табакова, как крайне тяжелое. О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова стало известно 12 марта 2018 года.

Как сообщал svodka.net, в Москве в возрасте 82 лет скончался российский актер и художественный руководитель Московского художественного театра Олег Табаков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира