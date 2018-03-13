Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о «высокой вероятности» причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери вызвали реакцию в парламенте. Согласно мнению британских парламентариев, одной из ограничительных мер должна стать борьба с российской пропагандой.

В частности, депутат от Лейбористской партии Стивен Доти призвал пересмотреть вещательную лицензию RT, а также прекратить трансляцию российского телеканала в здании парламента.

«Почему мы должны смотреть эту пропаганду здесь, в парламенте?» — задал он вопрос Мэй. Лейборист Крис Брайант, в свою очередь, призвал ограничить въезд в Великобританию всех причастных к делу Сергея Магнитского

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