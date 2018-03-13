Процедура помогает сжечь столько же калорий, сколько и 30-минутная прогулка.

О красивой фигуре мечтают не только женщины, но и мужчины. И в борьбе за мечту многие идут на различные, даже очень странные шаги, информирует svodka.net.

Однако недавно ученые в результате исследований выяснили, что для того, чтобы справиться с лишним весом, не обязательно изнурять себя тренировками, строгими диетами или принимать лекарства. Оказывается, похудеть помогает принятие ванны, сообщает MailOnline.

Ученые утверждают, что участники исследования (14 человек), принимая ванну, потеряли порядка 130 калорий. Такой расход равносилен 30-минутной пешей прогулке.

Температура воды при этом составляла приблизительно 40 градусов, а время принятия ванны — 60 минут.

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Ученые говорят, что эффект достигается за счет повышения температуры тела во время расслабляющей процедуры.

Более того, в процессе исследования выяснилась еще одна интересная деталь. Оказывается, во время принятия ванны понижается и уровень сахара в крови – приблизительно на 10%.

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