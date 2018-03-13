|Вагітна Джамала у розкішних сукнях знялась для Elle (ФОТО)
|13.03.2018 09:06
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Співачка Джамала, тренер "Голосу країни" та переможниця "Євробачення-2016" зовсім скоро вперше стане мамою - зірка пообіцяла фанам, що під час перших прямих ефірів "Голосу" вже буде з малюком.
Втім, поки співачка на останніх термінах, вона та провідні глянці України поспішають показати красуню у цікавому стані. Напередодні Джамала позувала для Elle і перші бекстейджі з'явилися в Інстаграмі зірки та на фан-сторінках.
На світлинх Джамала позує у розкішній синій пишній сукні, а також обтягуючій сріблястій.
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