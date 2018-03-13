Небольшое потепление, которое будет наблюдаться в Украине в ближайшие дни, в выходные сменится сильными морозами.

Об этом в сообщает синоптик Наталья Диденко, передает .

"Намечается холодный реванш. 17-18 марта в Украине усложнится погода. Снова начнет давить воздушная масса арктического происхождения и снижать температуру воздуха до -10-12, а на северо-востоке до 12-16 градусов мороза. А с юго-запада снова к нам мириться в гости циклон с сильными осадками. Противоборство северного холода и южного циклона приведет к штормовому ветру", - говорит синоптик, отмечая, что прогноз еще будет уточняться.

В то же время 13 марта ожидаются дожди на Западе Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Киевской областях и в Кропивницком. На остальной территории без осадков.

"Сильный ветер будет завтра. Температура воздуха ближайшей ночью 0 + 5 градусов, на востоке 0, -5 градусов. Завтра днем 3 + 9, на Западе и Юге + 4 + 14 градусов. В завтра периодически дождь, периодически просветления. Важно - порывистый, до сильного, ветер! Ночью +2, днем +6 градусов. В конце недели, 17-18 марта, также попадает в зону неблагоприятной погоды - восстановление морозов и осадков", - прогнозирует Диденко.















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