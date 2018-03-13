Как агент, который уже провалился, она может находиться только на территории агрессора, считает Андрей Тетерук.

«Савченко сбежала в Россию»: нардеп сделал неожиданное заявление, информирует svodka.net.

Заместитель главы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Андрей Тетерук предположил, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко могла убегать в Россию.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев — вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», — заявил он в комментарию «Левому берегу».

Тетерук также отметил, что Савченко могла уехать из Украины из-за скандала с задержанием главы украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана и ее вызовом на допрос в Службу безопасности Украины.

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«Учитывая все, что произошло после задержания Рубана, я считаю, что она таким образом пытается избежать ответственности на территории Украины. И как агент, который уже провалился, она может находиться только на территории агрессора», – подчеркнул он.

Член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны и депутат «Народного фронта» Юрий Береза также прокомментировал отъезд Савченко из Украины, отметив, что нардеп «очень предсказуемая». По его мнению, она пошла на такие действия, чтобы оттянуть встречу со спецслужбами.

«Естественно, с этой целью она покинула Украину. Не сомневаюсь, что после такой беседы с нашими спецслужбами будут все основания для лишения ее депутатской неприкосновенности. Уверен, что голосов за это решение в сессионном зале будет больше, чем довольно. Она для нас давно изменник национальных интересов, который играет на стороне России», – заявил Береза.

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В свою очередь, Савченко подтвердила свое присутствие на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, опубликовав соответствующий снимок.

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«Продолжается заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму», – подписала она в Facebook.

По словам Савченко, генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что РФ может потерять право участия и голоса в международных институциях из-за отказа выполнять судебные решения Международного Страсбургского суда по правам человека.

Кроме того, Служба безопасности Украины прокомментировала ранее озвученное заявление пресс-секретаря Савченко о том, что она не получала никаких запросов от ведомства.

«В рамках уголовного производства возникла необходимость допросить в качестве свидетеля народного депутата Надежду Савченко для выяснения всех обстоятельств совершения уголовных преступлений и причастных к этому лиц. 12 марта 2018 в Аппарату Верховной Рады Украины передано письмо и отправлены повестки на вызов на 11:00 13 марта и 11:00 15 марта 2018», – проинформировали в СБУ.

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Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что Савченко вызвали на допрос по делу Рубана в СБУ. Однако, ее пресс-секретарь ответила, что нардеп не получила никаких повесток. Более того, она отправилась за границу.

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