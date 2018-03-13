Прокуратура требует снова арестовать экс-депутата Харьковского горсовета Лесика
13.03.2018 09:11
Бывшего депутата Харьковского городского совета, главу харьковского
территориального совета движения "Украинский выбор" Андрея Лесика
подозревают в сопротивлении сотруднику Службы безопасности Украины
и нанесении ему легких телесных повреждений. Лесика подозревают
в посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины Фото: city.kharkov.ua Лесика
подозревают, в частности, в сопротивлении сотруднику Службы
безопасности Украины и нанесении ему легких телесных
повреждений."Мы '; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str);
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