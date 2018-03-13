Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Харькове предпринимателя, который финансировал боевиков ДНР,передает со ссылкой на .

"Злоумышленник владеет одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов в районах Донбасса, захваченных российскими оккупационными силами. Коммерсант наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий по территории . Часть продукции шла непосредственно на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков. Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является действующим депутатом Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших плательщиков налогов в бюджет ДНР", - говорится в сообщении .

До Харькова преступник прибыл в частных делах. Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и по месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов.

У бизнесмена также обнаружено 50 тысяч долларов, 150 тысяч гривен и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.

Россия финансирует террористов ЛНР и ДНР через несколько каналов. Среди них - и официальные министерства. Деньги переводятся по программа поддержки, но без уточнения на какую территорию.

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