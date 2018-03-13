Среди форм торговли людьми в Украине лидирует сексуальное рабство, заявил начальник департамента противодействия торговле людьми Национальной полиции Артем Крищенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Крищенко: Нет общего критерия оценки торговли людьми Фото: mvs.gov.ua "Установлены 367 пострадавших, из которых 161 – мужчины, 184 – женщины и 22 – несовершеннолетние", – цитирует Крищенко пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.По его словам, "бывают ситуации, когда у людей забирают документы, не платят деньги"."Но бывают случаи, люди обращаются к фирмам, которые якобы занимаются трудоустройством за рубежом. Платят за это около двух-трех тысяч долларов. А потом приезжают в другую страну, а там даже адреса такого нет", – рассказал Крищенко.Он добавил, что, согласно открытым уголовным производствам, в сфере торговли людьми превалирует сексуальное рабство."А если по статистике общественных организаций – это трудовая эксплуатация. Но это все только потому, что нет общего критерия оценки торговли людьми. За прошлый год Международное агентство по вопросам миграции назвало 1156 жертв торговли людьми, и у них подавляющее большинство – трудовая эксплуатация, где-то около 80%", – продолжил глава департамента противодействия торговле людьми.По его словам, в Украине зарегистрированы такие формы торговли людьми: вовлечение в преступную деятельность – 163 человека; трудовая эксплуатация – 17 человек; сексуальная эксплуатация – 142 случая; вовлечение в попрошайничество – шесть случаев; изъятие органов – семь случаев; торговля детьми – три уголовных производства.В июле 2017 года Нацполиция отмечала, что наиболее уязвимыми от преступлений в сфере торговли людьми являются женщины в возрасте от 18 до 26 лет, дети от 13 до 18 лет и мужчины от 25 до 60 лет.В октябре 2017 года Национальная полиция Украины сообщала, что за девять месяцев 2017 года зафиксировала 263 преступления, связанных с торговлей людьми, и этот показатель почти втрое больше, чем за весь 2016 год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки людьми торговли крищенко что департамента Теги: происшествия