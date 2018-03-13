На временно оккупированной территории Донбасса так называемая власть усиленно проводит принудительную мобилизацию.

Как сообщается на сайте , такие данные поступили от Главного управления разведки (ГУР), передает .

"Местные жители из числа военнослужащих запаса с 12 марта будут привлекаться к проведению на базе т.н. подразделений АК дополнительных сборов со сроком не менее трех недель. Руководители т.н. "Государственных предприятий" обязаны отправлять для участия в указанных мероприятиях не менее 10% работников от штатной численности предприятий", - сказано в сообщении.

Тех, кто заявил об отказе по состоянию здоровья, предупреждают об увольнении с работы.

Лиц, заявляющих о непригодности для прохождения сборов по состоянию здоровья, предупреждают об увольнении с работы.

Среди местного населения опасаются, что прошедшие учения жители в будущем вынуждены будут участвовать в боевых действиях.

"Общий масштаб указанных мероприятий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, их синхронность по времени и скоординированность по содержанию является безоговорочным доказательством их инициирования руководством ", - отмечается в сообщении.

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