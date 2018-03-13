В России сформировался персоналисткий режим фашистского типа.

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Сюжеты с пропутинским митингом в «Лужниках», прошедшим в стилистике «один народ, один рейх, один фюрер», и слетом российского «гитлерюгенда» под названием «Юнармия» даже с формальной точки зрения свидетельствуют о завершении формирования в России персоналисткого режима фашистского типа, информирует svodka.net.

В этой связи вспомнилось, как в середине прошлого десятилетия многие российские либералы отчаянно критиковали идею создания широкой надидеологической антипутинской коалиции, призванной объединить представителей либерального, национально-патриотического и левого идеологических лагерей российской оппозиции.

Несмотря на публичное признание всеми участниками коалиции принципов демократии и необходимости проведения честных выборов, системные российские либералы видели в участии левых и националистов угрозу наступления в России фашизма.

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Парадоксально, что люди, так много внимания уделявшие мнимой опасности фашизации оппозиции, игнорировали или как минимум серьезно недооценивали явственно проявившиеся к тому времени признаки фашизации режима: взрывы домов в Москве, Вторую чеченскую войну, возвращение советского гимна, разгром НТВ, трагедии Норд-Оста и Беслана, агрессию против Грузии и последовательное ограничение гражданских прав и свобод.

Российское общество долго запугивали ужасами, которые могут прийти на смену режиму в случае его падения. Что ж, сегодня все эти ужасы материализовались, вот только не как результат падения режима, а как результат его закономерной и вполне предсказуемой (для тех, кто с самого начала не занимался самообманом относительно природы путинизма) эволюции.

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