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На полигоне Широкий Лан в результате пожара погиб украинский военнослужащий – волонтер Мысягин
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13.03.2018 09:59
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На полигоне Широкий Лан загорелась одна из жилых палаток. В
результате пожара один украинский военнослужащий погиб, еще семь
человек получили ожоги разной степени тяжести, заявил волонтер Юрий
Мысягин. В марте 2018 года украинские военнослужащие заявляли, что
на военном полигоне Широкий Лан ухудшились условия для жизни Фото:
Юлия Матвиенко / Facebook "Сегодня в 4 утра на многострадальном
военном полигоне Широкий Лан произошел пожар. Загорелась одна из
жилых военных палаток. В результате пожара один из военнослужащих
погиб, еще семь человек получили ожоги разной степени
тяжести", – написал волонтер. В марте 2018 года
украинские военнослужащие заявляли, что на военном полигоне
ухудшились условия для жизни. Военные публиковали в соцсетях
фотографии подтопленного палаточного городка. В частности, Юлия
Матвиенко (указана, как прежний
военнослужащий) написала в Facebook: "Ад на земле,
который не могут привести в нормальное состояние уже пятый год
войны. Сепары так к своему мясу не относятся, как у нас".
Заместитель командира 92-й ОМБр Максим Марченко заявил, что
происходящее связано с погодными условиями, на которые повлиять
невозможно.
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