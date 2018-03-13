Правительство уже работает над рядом законодательных изменений в действующую систему. О том, какие нововведения запланированы на 2018 год, и что ожидает украинских пенсионеров в ближайшем будущем.

Так, недавно было анонсировано повышение пенсий военным, согласно которого перерасчет выплат планируется провести для 498 тыс. военных пенсионеров, а само повышение пройдет в три этапа:

первый этап стартует задним числом, с января 2018 г., ожидается, что пенсии вырастут в среднем на 1500 тыс. грн.

второй этап запланирован на 1 января 2019 г., благодаря чему добавится около 750 грн.

третий этап начнется 1 января 2020 г., и пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн.

В правительстве отмечают, что благодаря такому решению, выплаты военнослужащим вырастут как минимум в два раза. А первые деньги военные должны получить уже в апреле этого года.Министр социальной политики Андрей Рева рассказал о том, что ведомство работает над разработкой механизма, который сделает роль стажа выше роли заработной платы при начислении пенсий.

В октябре прошлого года пенсионеры уже получили надбавки, но, даже у людей с большим стажем работы, надбавки оказались невысокими, т.к. первое, что учитывается при осовременивание пенсий – это размер заработной платы, а не количество стажа.

«Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы. Напоминаю, что внедренная пенсионная реформа отобразила ту социальную реальность, в которой жили люди. И сегодня мы уже по факту получили результат, который вынуждает нас исправить некоторые перекосы», ­– заявил Рева.

Министр отметил, что игнорирование трудового стажа граждан стало одним из недочетов пенсионной реформы в 2017 г., который нужно исправить. По его словам, подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, который будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации дисбалансов, которые были обнаружены на первом этапе реформирования.

Другим недостатком реформы стало то, что пенсионеры, которые работали после выхода на пенсию, получили выплаты в меньшем размере. Так произошло из-за того, что стаж досчитался, а коэффициент, по которому рассчитываются пенсии, упал.

Сейчас правительство дорабатывает законопроект о накопительной системе пенсионного страхования. Согласно проекту №6677, накопительная система полноценно начнет работать с 1 января 2019 года

В документе прописано, что украинцы, которые младше 35 лет, будут обязаны копить на пенсию уже со следующего года. Первый год будет взиматься 2% от зарплаты, но взнос будет расти на 1% ежегодно, пока не достигнет 7%. Для тех, кто старше 35 лет, участие в накопительной системе будет добровольным.

Также, известно, что систему накопления на пенсию будут обеспечивать негосударственные фонды.

Эксперты объясняют, что на данный момент существует обязательный взнос – 22% в солидарную систему. Вероятнее только, его отменять не будут, а просто добавят еще необходимый процент для накопительной системы и, в конечном итоге, украинцы на пенсию будут отчислять 29% от своей зарплаты.

Во многих европейских странах функционируют сразу все три уровня пенсионной системы (первая — солидарная система, которая действует на данный момент; вторая – обязательная накопительная система, которую планируют ввести в начале 2019 года; и третья – добровольная накопительная система).

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