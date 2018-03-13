День пограничника Украины может быть перенесен на другую дату

В Государственной пограничной службе Украины предлагают установить новый День пограничника, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы ведомства Олег Слободян.

"Вопрос новой даты обсуждается и в историческом, и в политическом контексте. Есть несколько вариантов. Один их них - 30 апреля как день, когда 100 лет назад украинские войска после кровопролитных боев установили государственные символы на границе с Российской Федерацией", - сказал он агентству во вторник.

О.Слободян добавил: "Думаю, согласованное решение будет в ближайшее время".

Как известно, в текущем году Госпогранслужба Украины отмечает 100-летие создания Корпуса пограничной охраны УНР.

День пограничника в Украине отмечается 28 мая.