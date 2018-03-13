Большинство украинцев после смерти кремируют, поскольку это стоит дешевле, чем захоронение, пишет со ссылкой на .

В Украине насчитывается около 35 тыс. мест захоронения. Как правило, это сельские кладбища, где людей хоронят в гробах. А вот у жителей города возникают проблемы с захоронением погибших родственников.

“У нас сносятся старые кладбища, а на их местах строятся то офисно-развлекательные заведения, то здания судов. Помните, как суд построили на костях? Просто могилы снесли и построили красивое здание суда. Там действительно творилась чертовщина”, – говорят специалисты.

Например, в , по словам экспертов, нет непереполненных кладбищ. Если люди очень хотят похоронить родственника в столице, то им приходится платить взятки муниципальным службам и коммунальным конторам.

Альтернативный вариант для многих горожан – кремация. Этот ритуал стоит намного дешевле, но здесь тоже не все так просто. Эксперты отмечают, что крематории есть лишь в , Харькове и Одессе. Умерших для сожжения везут туда из других городов.

В кремируют около 90% умерших, а в других городах – примерно 70%.

В стране нет частных крематориев, при этом их строительство пока не предвидится. Минимальная стоимость кремации сейчас составляет 5 тыс. грн.

Напомним, в феврале в Украине наблюдалось снижение темпов инфляции, но цены на продукты из “потребительской корзины” продолжили расти. По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в феврале составила 0,9% по сравнению с 1,5% в январе.

Уровень инфляции с начала года достиг 2,4%, тогда как за подобный период 2017 года он составлял 2,1%.

Лидером по уровню подорожания в феврале стали фрукты – 6,8%.

Рыба и продукты из нее за последний месяц подорожали на 2,4%, хлеб – на 1,6%, овощи – на 1,5%, макаронные изделия – на 1,2%, кисломолочная продукция – на 1%, алкоголь – на 0,7%.

В то же время некоторые продукты в прошлом месяце подешевели. В феврале на 3,2-0,7% снизились цены на гречку (-3%), яйца (-1,6%), мясо и мясопродукты (-0,3%), сахар (-0,7)%.

Среди потребительских товаров подешевели одежда (-2,2%) и обувь(-3,7%). Лекарства и медицинские товары прибавили 1%, бытовая техника товары для дома – 1,3%. Стоимость сигарет поднялась на 2,1%, бензина – на 2,2%.

Вместе с тем снизилась среднемесячная зарплата за январь, которую люди получили в феврале. По сравнению с декабрем 2017-го, номинальная зарплата составила только 87,9%, а реальная – 86,6%. В январе прошлого года номинальная зарплата выросла по сравнению с декабрем на 19,8%, а реальная – на 18,6%.

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