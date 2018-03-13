Александр Литвиненко, Борис Немцов, Сергей Магнитский. Теперь и Сергей Скрипаль с дочерью. Примерно такую цепочку «отследили» члены британского парламента. Странно, что не был упомянут Б. Березовский. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, за отравление в Солсбери экс-офицера ГРУ С. Скрипаля ответственны, по всей вероятности, русские. Ещё немного такой полемики, и Кремлю припишут попытки отравления Обамы, Трампа, а то и самой Терезы Мэй.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище довольно давно, после состоявшегося в 2010 году обмена разведчиками между Россией и Соединёнными Штатами. Как выяснили британские журналисты, в первую очередь из газет «The Times» и , С. Скрипаль был агентом MI-6, связь с которым долгое время поддерживалась на испанской территории. В Испании, собственно, его и завербовал некий «торговый агент».



Вербовка в MI-6 состоялась в 1995 году, когда Скрипаль служил в Испании. Скрипаль получил псевдоним Forthwith. Десять лет он снабжал британскую разведку сведениями вплоть до номеров телефонов сотрудников ГРУ. Вместе с тем его трудно назвать отдельно ценным кадром, как о том пишет пресса: за десятилетие работы на MI-6 агент не раскрыл имён многих русских разведчиков, действующих в западных государствах. Информация, которую он передавал MI-6, касалась скорее MI-5 (контрразведки). Скрипаль, как отмечают британские газеты, предоставлял британским разведчикам информацию в основном «о структуре и персонале» ГРУ. Сотрудники MI-6 передавала полученные сведения MI-5 и ЦРУ США.



Доктора поставили господину Скрипалю диагноз «диабет», и военный шпион отправился домой, в Москву. Это не значит, что контакты с британцами прекратились. Дело это оказалось довольно доходным.



Скрипаль продолжал снабжать спецслужбу секретной информацией. пишет, что Скрипаль часто бывал в Испании для «поправки здоровья». Заодно он расширял контакты с MI-6 расширялись. В 2000-м году он ушёл из ГРУ. В том же году MI-6 предоставила ему дом близ Малаги, где и проходили все дальнейшие встречи. За сведения, переданные на этих встречах, экс-разведчик получал то ли по 5000, то ли по 6000 долларов, а однажды будто бы «срочно» потребовал десять тысяч. Такие суммы обычно платятся ценным агентам. Наличные Скрипаль спокойно относил в испанский банк. Испанская разведка тоже знала при Скрипаля.



Также указывается, что господин Скрипаль в своей «работе» на Британию имел в виду своё личное будущее: оказывается, его занимала мысль о жизни в Великобритании.



Сколько верёвочка ни вейся… В 2004 году бывшего разведчика арестовали люди из ФСБ. Его обвинили в шпионаже. Суд приговорил этого деятеля, методично продававшего Родину за доллары, к тринадцати годам заключения (статья о государственной измене).



Спустя несколько лет, в 2010 году, бывшего военного разведчика российские власти выдали в США по соглашению об обмене на русских разведчиков. И после этого Скрипаль и попросил убежища в Великобритании. Поселился он в Солсбери.



Солсбери он выбрал потому, что это спокойный городок, редко посещаемый туристами. Правительство Великобритании обеспечило его пенсией и «гарантиями помощи». Позднее долгосрочные визы получили Людмила, жена Скрипаля, и двое детей, Александр и Юлия. Юлия, как сообщается, позднее вернулась в Москву, но навещала отца.



4 марта 2018 года самого Скрипаля (66 лет) и его дочь Юлию (33 года) увидели в Солсбери на скамейке. Оба находились в бессознательном состоянии. Полисмен, сержант Ник Бейли, который их обнаружил и который побывал в их доме, тоже угодил потом в больницу. Общее число пострадавших от отравления неким нервно-паралитическим веществом составило больше двух десятков человек. Скрипаль и его дочь впали в больнице в кому. Состояние полицейского оценивалось на 5 марта как тяжёлое, а состояние Скрипаля и его дочери — как критическое.

Расследование сначала вела полиция графства Уилтшир. 7 марта «инцидент» перешёл в руки следователей контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда. В Скотланд-Ярде журналистам отказались назвать отравляющее вещество и только заметили, что отравление представляет собой «серьёзный случай, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия».



Следы вещества полисмены обнаружили в пабе и в ресторане, где побывали Скрипаль и его дочь до появления у обоих симптомов отравления. Такие же симптомы были выявлены у двух десятков других жителей Солсбери: полисменов и сотрудников служб экстренной помощи.



По сведениям газеты , г-н Скрипаль незадолго до покушения беседовал с полисменами: высказывал опасения за свою жизнь. Британская пресса также напоминает, что близкие родственники Скрипаля умерли недавно и при необычных обстоятельствах. Жена Скрипаля умерла от рака вскорости после переезда в Великобританию (в 2012 г.). Сын экс-разведчика, Александр Скрипаль, в 2017 году умер в России якобы «от неизвестной болезни». Некоторые источники указывают на отказ печени.

Ни в семье Скрипаля, ни в некоторой части его российского окружения не верят в то, что он был британским агентом. Либо не верят в то, что он был отдельно ценным агентом.



«Сергей был самым большим патриотом России, которого я только видел в жизни, — сказал один из родственников Скрипаля. — Уверен, что дело против него было сфабриковано».



«Для меня вся ситуация судебного процесса была чуть ли не ударом обухом по голове. Особенной информацией он и не владел, поскольку уже не находился на военной службе, но какие-то связи в МИДе и в ГРУ у него оставались и, насколько я понимаю, эту информацию он и собирал», — отметил Олег Иванов, знакомый Скрипаля.



Есть и другое мнение. «Да, он не был топовым разведчиком, какими были, например, Пеньковский и Гордиевский. Но, тем не менее, это был очень важный агент для Британии, — отмечают осведомленные о деятельности Скрипаля собеседники «Би-би-си», близкие к британским спецслужбам. — Поскольку Скрипаль отвечал за кадры, он мог раскрыть имена многих агентов ГРУ по всему миру и особенно в Западной Европе».



Генерал-майор ГРУ в отставке Валерий Малеванный рассказал, что британские спецслужбы завербовали Скрипаля с помощью «медовой ловушки» (половая связь с объектом ради последующей вербовки). По словам Малеванного, по уголовному делу Скрипаля проходило двенадцать агентов, которых он сдал MI-6. Скрипаль «отдал на съедение» британцам разведчиков, с которыми работал сам и которых курировал. Вместе с тем тот же Малеванный говорит: «Он [Скрипаль] не имеет значения для иностранных спецслужб, он не секретоноситель. И для контрразведки ФСБ он тоже неинтересен».



Историк спецслужб Александр Колпакиди выдвигает версию отравления, смахивающую на конспирологическую: «Какой вред от него быть мог? Да никакого. Кому он там был нужен? Непонятно. Две версии отравления — либо подорвать позиции Путина, скомпрометировать его с помощью такого эксперимента несмертельного, либо Путин сам это сделал, чтобы поднять свой рейтинг. До этого случаев покушений на агентов, которых обменяли, не было».



Отравление Скрипаля и его дочери, а также попутное отравление полисменов и сотрудников экстренных служб стало поводом для громких заявлений британского правительства.



Глава британского МИДа Борис Джонсон в Палате общин напомнил о деле Александра Литвиненко, которого отравили в Лондоне. , Россия занимается «враждебной деятельностью». Министр пригрозил Москве новыми санкциями, если обнаружится, что Москва причастна к «инциденту».



Самым громким стало неоправданно жёсткое заявление премьер-министра Терезы Мэй. Выступая перед парламентариями, она заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.



«Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым отравляющим веществом такого типа, который производят в России. Оно относится к группе нервно-паралитических веществ под названием «Новичок», — цитирует премьера .



В качестве доказательств она сослалась на мнение «экспертов в сфере обороны» из лаборатории в Портон Даун. Эти люди «идентифицировали вещество». По словам Мэй, «раньше Россия производила это вещество и могла бы произвести его снова». «…учитывая предыдущие спонсировавшиеся российским государством убийства и то, что, по нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с большой вероятностью ответственна за действия, направленные против Сергея Скрипаля и его дочери», — резюмировала Тереза Мэй.



И поставила не точку, но запятую: дала Кремлю время до конца вторника. До вечера 13 марта (сегодня) Москва должна «представить объяснения» по поводу инцидента. Если же заслуживающего доверия ответа не будет, отравление С. Скрипаля в Великобритании сочтут противозаконным использованием российским государством силы на британской территории.



Отвечая на реплики парламентариев о необходимости «сдерживания России», Мэй не раз повторила: ни у кого не должно быть сомнений — дальнейшие отношения с Россией по типу «как если бы ничего не случилось» невозможны. Премьер-министр выразила надежду, что российские граждане отдают себе отчёт, с каким режимом они имеют дело.



Вдобавок на дебатах в парламенте прозвучали имена Александра Литвиненко, Бориса Немцова, Сергея Магнитского, указывает радио . За несколько часов до выступления Мэй глава комитета британского парламента по международным делам Том Тагендхат сообщил, что отравление С. Скрипаля «ужасно напоминает попытку убийства, за которым стоит государство» и что он будет удивлён, если Мэй «не укажет на Кремль».



В России заявлениями из Лондона были удивлены.



МИД РФ отметил, что обвинения британского премьера являются «очередной информационно-политической кампанией» и представляет собой «цирковое шоу».



«Это цирковое шоу в британском парламенте, — цитирует представительницу российского МИДа Марию Захарову. — Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела: про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны».



Депутат Госдумы и фигурант дела об отравлении Литвиненко Андрей Луговой считает, что за такое короткое время британцы не могли провести экспертизу вещества: «Ситуация вокруг отравления Скрипаля идёт по заранее проработанным лекалам на примере других историй. Поэтому столь поспешные заявления премьера Великобритании Терезы Мэй, особенно в отношении якобы сделанного в России нервно-паралитического вещества, как минимум безответственны».



Владимир Джабаров, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам, заявил, что Скрипаль не мешал Москве: «России это точно сейчас не нужно было, при всех вариантах. Скрипаль нам не мешал. Он сидел там, может быть, с кем-то сотрудничал, но это уже не наш вопрос. Он не был допущен ни к нашим секретам, ни к объектам. Он не нужен был нам, вообще России».



Ситуация с отравлением прокомментировал лаконично и президент Путин.



Отвечая на вопрос корреспондента о том, причастна ли Москва к отравлению экс-полковника и его дочери в Солсбери, Путин сказал следующее: «Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать».



Ранее пресс-секретарь президента Д. Песков заявлял, что никто не обращался к Кремлю с просьбой о помощи в расследовании.



Дело Скрипаля ранее комментировал и министр иностранных дел С. Лавров. 9 марта он назвал голословными обвинения в адрес Москвы.





«Мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьёзными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьёзно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики».

Тем временем в США согласились с британским правительством и парламентом: мол, вероятно, Кремль ответственен за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в специальном заявлении главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона: «Соединённые Штаты находились в контакте с нашими союзниками в Соединённом Королевстве… У нас есть полная уверенность в расследовании Великобритании и её оценке того, что Россия, вероятно, ответственна за набег с использованием нервно-паралитического вещества, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе. Такого рода атакам — покушениям на убийство частного гражданина на земле суверенной нации — никогда не было оправдания, и мы возмущены тем, что Россия, похоже, снова этим занимается…»



Каждому, заметим, кто перерыл всю доступную информацию об «инциденте» в Солсбери, становится ясно: в деле Скрипаля и его дочери нет ни намёка на «русский след». Становится ясно и другое: «русский след» по воле политиков всплывает в Британии везде, где Британии не хватает доказательств. Это легко объяснить: Британия давно стала домом родным для всяких сомнительных личностей из России, которых даже иногда, разнообразия ради и в узком кругу, именуют «патриотами».



То же самое происходит с доказательствами и в США, где на русских до сих пор продолжают сыпаться обвинения во «вмешательстве в выборы». Обвиняются то хакеры, то «тролли», то «повар Путина». Однако доказательства либо «засекречены», либо сводятся к перечню каких-то заметок в «Фейсбуке».



Если западную демократию легко расшатать через какой-то «Фейсбук» или «Твиттер», то Кремлю нет надобности впутываться ни в какие жуткие отравления. И главным «враждебным» элементом для Запада является вовсе не Путин. Самый страшный враг, наверное, мистер Цукерберг.





Обозревал и комментировал Олег Чувакин

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