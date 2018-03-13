За прошедшие сутки, 12 марта, российско-оккупационные войска совершили 5 обстрелов украинских позиций. Ранения получили двое украинских военных.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, соперник, в частности, активизировался на Луганском направлении: вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское.

На Донетчине оккупанты применили против сил АТО 120 и 82 мм минометы вблизи Павлополя, вооружение БМП-2 и 82 мм минометы — у Водяного, минометы и стрелковое оружие — против защитников Авдеевки.

«В результате вражеского огня два украинских воина получили ранения. Военнослужащих доставили в военно-медицинские учреждения и оказали медицинскую помощь», — сообщают в штабе.

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