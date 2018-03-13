Коалиционное соглашение создает основу для стабильного правительства ФРГ на ближайшие четыре года – Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник положительно оценил коалиционное соглашение, подписанное накануне председателями Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и исполняющим обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Я думаю, что коалиционное соглашение (между СДПГ и альянсом ХДС/ХСС - ИФ) предоставляет все необходимые возможности для того, чтобы правительство просуществовало в течение четырех лет", - сказал Ф.-В.Штайнмайер в интервью немецкой газете "Райнише пост".

"Новое правительство должно приложить все усилия, чтобы затрагиваемые в ходе работы проблемы соответствовали тем, которые были упомянуты в политических программах партий, а решения - ожиданиям населения страны", - подчеркнул германский президент.

Коалиционное соглашение о создании нового правительства страны между ХДС, ХСС и СДПГ было подписано накануне Ангелой Меркель, Хорстом Зеехофером и Олафом Шольцем.

Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам удалось преодолеть основные разногласия по ряду вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции". В частности, договоренности касаются налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в Германию.