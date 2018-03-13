Если в феврале цена на свинину в живом весе колебалась на уровне 44,5-46 грн/кг, по итогам первой недели марта они поднялись на 0,5-2 грн/кг.

Среднерыночная цена прибавила 3% и превысила 47 грн/кг.

“Согласно отзывам мясопереработчиков такой уровень цен для этого периода и уровня активности реализации слишком высок. Как следствие, некоторые из операторов или сократили объемы заготовки, а вовсе ее прекратили, перейдя на закупку свинины в элементах у других поставщиков или на собственные мороженые запасы“, — сказано в сообщении.

Кроме ограниченного предложения свиней убойных кондиций, стимулом для повышения цен стали и ожидания лучшей торговли в период праздничных выходных.

Дополнительным фактором поддержки восходящего движения цен послужили погодные условия, которые усложнили логистику закупки для мясопереработки.

Относительно того, перерастет ли скачок цен в устойчивее восходящее движение, единодушных прогнозов нет. Озвученные ожидания относительно цен накануне Пасхи также существенно отличаются и колеблются в пределах 48-52 грн/кг.

Динамика цен на свинину I категории в живом весе, данные Ассоциации свиноводов Украины

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира