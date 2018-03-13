Уже через несколько дней паром выйдет работать на линию Черноморск — Батуми.

Один из крупнейших паромов планеты Wilnyus Seaways покинул сухой док Ильичевского судоремонтного завода в Черноморске, информирует svodka.net.

На плановый ремонт судно было поставлено 7 февраля этого года. Об этом пишет Национальный промышленный портал.

В течение ремонта на заводе был осуществлен комплекс мероприятий по ремонту рулевых механизмов, в том числе ремонт пера руля направления. Специалисты завода также провели замену некоторых трубопроводов и механизма открытия кормовой аппарели.

Кроме того полностью обновлен лакокрасочное покрытие корпуса судна. Уже через несколько дней паром выйдет работать на линию Черноморск — Батуми.

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