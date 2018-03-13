Также дешево можно снять квартиру в Запорожье.

Данные инфографики отображают средние цены на аренду однокомнатных квартир в многоквартирных домах старой постройки Украины.

Размер месячной арендной платы формируется в зависимости от площади, комплектации и локации жилого объекта, следовательно в отдельных случаях может отличаться от приведенных выше данных.

Дороже всего арендовать однокомнатное жилье можно в Киеве — за 8000 грн.

Среди остальных городов центральной части Украины снять квартиру в многоквартирных домах старого жилого фонда по самой высокой цене можно в Днепре — за 3500 грн.

В Западной части Украины средний диапазон цен на аренду однокомнатных квартир зафиксирован в пределах 2500-4500 грн. Максимально высокие показатели выявлены во Львове — 4500 грн.

Арендовать жилье недорого можно в многоквартирных домах старой постройки Хмельницкого, Луцка, Ужгорода, Ивано-Франковска и Тернополя — за 2500 грн.

В Восточной части Украины снять однокомнатную квартиру по самой низкой цене можно в Запорожье — за 2500 грн. Самое дорогое жилье выставлено на аренду в Харькове — за 4000 грн.

В Южной части Украины минимальные показатели прослеживаются в Херсоне и Николаеве — 2500 грн.

Наиболее высокая стоимость аренды однокомнатной квартиры обнаружена в многоквартирных домах старой постройки Одессы — 6500 грн.

В Северной части Украины самое недорогое жилье можно снимать в Сумах — за 2000 грн. Дороже всего снять однокомнатную квартиру можно в Ровно — в среднем за 2800 грн.

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