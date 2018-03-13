|На военном полигоне «Широкий лан» произошел пожар: один боец погиб, еще семеро пострадали
|13.03.2018 10:29
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На военном полигоне «Широкий лан» в Николаевской области сегодня ночью в результате пожара погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
«На 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке», — сказано в сообщении.
Около 4-х часов утра личный состав суточного наряда палаточного городка заметил возгорание палатки. Военнослужащие немедленно приняли меры по эвакуации личного состава и тушению пожара. Во время пожара один военнослужащий погиб, семеро получили ожоги различной степени тяжести.
Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет.
По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Проводятся следственные действия.