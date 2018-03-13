|Голос країни-8: хто потрапив у команди зіркових тренерів (ВІДЕО)
|13.03.2018 10:31
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11 березня в неділю відбувся останній етап "сліпих прослуховувань", під час яких Джамала, Сергій Бабкін та Потап укомплектували свої команди - Тіна Кароль встигла зробити це ще минулого тижня.
Тепер попереду у тренерів та учасників підготовка до боїв, а потім і прямих ефірів.
Восьмий сезон "Голосу країни" обіцяє бути насиченим хоча б через те, що чи не вперше у Джамали та Тіни Кароль є декілька дуетів і тріо, окрім того вистачає й колоритних учасників: екс-Борис Апрель Зіанджа у Потапа, Злата Огнєвіч, Ірина Федишин, козак-характерник тощо.
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