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Голос країни-8: хто потрапив у команди зіркових тренерів (ВІДЕО)
13.03.2018 10:31


11 березня в неділю відбувся останній етап "сліпих прослуховувань", під час яких Джамала, Сергій Бабкін та Потап укомплектували свої команди - Тіна Кароль встигла зробити це ще минулого тижня.

Тепер попереду у тренерів та учасників підготовка до боїв, а потім і прямих ефірів.

Восьмий сезон "Голосу країни" обіцяє бути насиченим хоча б через те, що чи не вперше у Джамали та Тіни Кароль є декілька дуетів і тріо, окрім того вистачає й колоритних учасників: екс-Борис Апрель Зіанджа у Потапа, Злата Огнєвіч, Ірина Федишин, козак-характерник тощо.


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