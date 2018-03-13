|Ученые установили, как продлить жизнь
|13.03.2018 10:31
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Согласно исследованиям специалистов, эффективным способом борьбы со старением и ожирением является диета с низким содержанием жиров и калорий.
Опыты на грызунах доказали эффективность диеты с низким содержанием жиров, информирует svodka.net.
Ученые Гронингенского университета в Нидерландах выяснили, что употребление продуктов с низким содержанием жиров и небольшим количеством калорий препятствует старению центральной нервной системы. Они также доказали, что физические упражнения менее эффективны для похудения, чем диета.
Статья исследователей опубликована в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience.
Опыты с применением таких модельных организмов, как грызуны, показали, что старение и ожирение сопровождаются хроническими воспалительными процессами в специфических областях мозга, включая гипоталамус, мозолистое тело и свод мозга, состоящий из белого вещества.
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Главную роль в этом играют микроглии − клетки иммунной системы (макрофаги), участвующие в разрушении и поглощении инородных агентов и погибших клеток.
В ходе эксперимента были использованы мыши в возрасте шести месяцев или двух лет, которые сидели на диете либо с высоким содержанием жиров, либо с низким. При этом более старым грызунам давали корм с низким содержанием калорий или им был обеспечен доступ к беговому колесу.
Оказалось, что самым эффективным способом снизить активность микроглии в мозге, связанную со старением и ожирением, была диета с низким содержанием жиров и калорий.
Ранее сообщалось, что активные физические нагрузки не способствуют ускоренному похудению.