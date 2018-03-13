Министр финансов Канады Билл Морно и губернатор Банка Канады Стивен Полоз вчера представили новую банкноту номиналом в 10 долларов, на которой изображена успешная канадская бизнесвумен Виола Десмонд.

Новая купюра появится в обращении в конце 2018 года и является первой вертикальной банкнотой, выпущенной в Канаде, — сообщает Finextra. На обратной стороне банкноты — изображения и символы, которые представляют собой продолжающееся стремление Канады к правам и свободам человека. В частности, Канадский музей по правам человека, перо орла и фрагмент из Канадской хартии прав и свобод.

Новые 10 долларов будут напечатаны на полимере, который стали активно использовать в Канаде для выпуска денег с 2011 года. Эта вертикальная банкнота имеет тот же размер и ту же функциональность, что и существующие канадские банкноты. После ее выпуска, Банк Канады также меняет подход к эмиссии денег. Вместо того, чтобы выпускать купюры всех пяти номиналов в короткие сроки, новая банкнота будет появлятся каждые несколько лет.

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