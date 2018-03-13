По данным генштаба сил обороны Эстонии, российский Ил-76 почти
минуту без разрешения находился в эстонским воздушном пространстве.
В минобороны РФ заявили, что их самолет летел в Калининградскую
область и ничего не нарушал. В Эстонии заявили о нарушении Ил-76
воздужного пространства страны Фото: EPA Отмечается, что самолет
вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и
находился там почти минуту. Транспондер воздушного судна был
включен.В связи с этим министерство иностранных дел Эстонии вызвало
российского посла и вручило ему ноту протеста.Министерство обороны
России отрицает нарушение эстонского воздушного пространства. В
ведомстве заявили, что самолет совершил плановый перелет в
Калининградскую область РФ и находился на связи с эстонскими
диспетчерами, пишет агентство ТАСС. Канал ERR отмечает, что
это первое нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом
в 2018 году. В 2017 году было два нарушения, а в 2016-м –
семь.
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