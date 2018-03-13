По данным генштаба сил обороны Эстонии, российский Ил-76 почти минуту без разрешения находился в эстонским воздушном пространстве. В минобороны РФ заявили, что их самолет летел в Калининградскую область и ничего не нарушал. В Эстонии заявили о нарушении Ил-76 воздужного пространства страны Фото: EPA Отмечается, что самолет вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и находился там почти минуту. Транспондер воздушного судна был включен.В связи с этим министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла и вручило ему ноту протеста.Министерство обороны России отрицает нарушение эстонского воздушного пространства. В ведомстве заявили, что самолет совершил плановый перелет в Калининградскую область РФ и находился на связи с эстонскими диспетчерами, пишет агентство ТАСС. Канал ERR отмечает, что это первое нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом в 2018 году. В 2017 году было два нарушения, а в 2016-м – семь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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