В понедельник, 12 марта, на 43 году жизни скончался известный украинский телеведущий и журналист Олесь Терещенко, сообщает NEWSONE .

Стоит отметить, что летом прошлого года стало известно, что у Терещенко врачи обнаружили рак. Тогда друзья, колеги и поклонники известного журналиста начали сбор средств на дорогостоящее лечение.

Терещенко лечился и в лучших киевских и израильских медучреждениях.

Долгое время Олесь Терещенко был ведущим ТСН, и возглавлял отдел международных новостей. А в последние годы работал на национальном телевидении - канале UA:Первый.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 22 февраля, умер легендарный актер, Народный художник Украины Анатолий Решетников . На момент смерти мужчине было 94 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира