Какие бы контрмеры не объявила Великобритания в связи с делом Скрипаля, настоящим ответом была бы полномасштабная стратегия только Запада, готового продемонстрировать силу и уверенность перед лицом неприемлемого поведения.

Daily Telegraph публикует статью бывшего лидера консервативной партии Великобритании Уильяма Хейга под заголовком «Больно признать, что российская угроза вернулась с удвоенной силой», информирует svodka.net.

Главной новостью сейчас остается, как выразилась премьер-министр Тереза Мэй, жестокое и безответственное использование нервно-паралитического вещества против Сергея Скрипаля и его дочери, но в будущем, пишет Хейг, это будет лишь очередным штрихом вырисовывающейся картины, в которую уже входят убийство Александра Литвиненко, кибератаки на Эстонию, аннексия Крыма, дестабилизация ситуации на юго-востоке Украины и разработка новых видов обычного и кибероружия для нападения на Запад.

С точки зрения истории возмутительное происшествие в Солсбери демонстрирует типичные признаки поведения режима Владимира Путина: мстительность, отрицание своего участия и понимание того, где находятся слабые точки в свободных и открытых обществах.

Успех Москвы частично зиждется на том, что в эту эпоху «после правды» все факты можно легко оспаривать. Но она также пользуется слабой чертой Запада, а именно тем, что мы (Запад) не хотим признать, что перед нами возникли новые угрозы, соперничающие с нами политические системы и альтернативные идеологии, пишет автор.

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«Мы все еще думаем, что все осталось позади.

Признать, что Россия стала серьезной, долгосрочной угрозой нашей безопасности, очень тяжело для множества людей.

Правда ли, что Россия готовится к возможности перерезать подводные кабели, от которых зависят наши коммуникационные и финансовые системы? К сожалению, да.

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Пытается ли она совершать кибератаки на нашу инфраструктуру — с тем, чтобы та перестала работать? Похоже на то.

Может ли Россия заниматься шпионажем в западных странах на том же уровне, что и Советский Союз? Несомненно.

Нарушает ли Россия наше воздушное пространство с тем, чтобы проверить нашу обороноспособность? Да.

Разрабатывает ли она новые ядовитые вещества и химическое оружие? Само собой.

Россия стала соперничающей политической системой, авторитарным капитализмом, в котором существует рыночная экономика, но при этом разрешаются убийства, вымогательства и агрессия против других стран.

Какие бы контрмеры не объявила Великобритания в связи с делом Скрипаля, настоящим ответом была бы полномасштабная стратегия только Запада, готового продемонстрировать силу и уверенность перед лицом неприемлемого поведения.

Этого не произойдет на этой неделе. Одной лишь химической атаки в Солсбери для этого недостаточно».

«Но это набег откроет глаза тем, кто не хочет ничего замечать», — заключает Уильям Хейг в Daily Telegraph.

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