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Парубий заявил, что Рада 15 марта рассмотрит снятие неприкосновенности с Бакулина
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13.03.2018 10:47
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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал нардепов помнить о
том, что закон один для всех. Он сообщил, что 15 марта должно
состояться голосование по поводу снятия иммунитета с нардепа от
Оппозиционного блока Евгения Бакулина. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Парубий: Мы в четверг начнем работу
с рассмотрения этого вопроса Фото: rada.gov.ua Парубий напомнил,
что 12 марта регламентный комитет признал мотивированным
и обоснованным представление генерального прокурора Украины на
привлечение Бакулина к уголовной ответственности, а на задержание и
арест – законными."Мы в четверг начнем работу с рассмотрения
этого вопроса... Будем сплоченными вокруг ключевого принципа,
что закон один для всех", – заявил Парубий.С марта 2010-го по
март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз України". С 27
ноября 2014 года является народным депутатом Украины VIII
созыва.16 февраля 2018 года генеральный прокурор Украины
Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на
привлечение депутата к уголовной ответственности и задержание.По
версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и
угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО
"Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили
буровые установки по завышенной цене, в процессе
закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя
которого генпрокурор не раскрыл, рассказал, что $25 млн
перечислили на счет компании, подконтрольной дочери Бакулина
Светлане.Спикер генпрокурора Лариса Сарган
сообщила, что Бакулин около трех лет находится в
РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады,
что пребывает на лечении.По словам Луценко, следствие не
может установить место пребывания Бакулина. Генпрокурор считает,
что нардепа нужно объявить в розыск.
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