Режим Эрдогана превращается в диктатуру, — The Washington Post Проводимые в Турции показательные суды подчёркивают, насколько далеко эта страна отошла от западных норм демократии, прав человека и верховенства права. При Реджепе Тайипе Эрдогане турецкая демократия, у которой и так дела обстоят непросто, превращается в диктатуру, пишет The Washington Post, информирует svodka.net. «Постепенно, но неумолимо страна, которая когда-то стремилась быть образцом просвещённой умеренности, трансформируется господином Эрдоганом в тоскливую тоталитарную тюрьму», — указывается в статье. Последним проявлением регресса стало осуждение 23 журналистов, которых приговорили к тюремному заключению сроком от двух до семи лет по «явно смехотворным обвинениям». Согласно этим обвинениям, они являлись членами террористической организации и публиковали твиты об этом. Ещё двоих признали виновными в поддержке террористической организации. Реджеп Тайип Эрдоган, который в 2016 году стал целью неудавшегося государственного переворота, устраивает репрессии в отношении своих предполагаемых врагов в прессе, правительстве, учёных кругах и правоохранительных органах. В результате более 60 тыс. человек были арестованы, 150 тыс. были вынуждены уйти со своей работы. Читайте: "Контракт подписан, он выполняется": Россия обещает поторопиться с поставками С-400 в Турцию Первостепенными целями господина Эрдогана стали предполагаемые последователи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который в настоящее время живёт в штате Пенсильвания. По словам турецкого лидера, Гюлен, который некогда был союзником Эрдогана в турецкой политике, спровоцировал государственный переворот. Ему были предъявлены обвинения в создании «террористической организации», однако сам Гюлен их отвергает. У Турции некогда была крепкая, независимая пресса, но Эрдоган устроил многостороннюю кампанию, в рамках которой одни СМИ закрывались, другие были вынуждены перейти к новым владельцам. Кроме того, турецкий руководитель не стеснялся прибегать к помощи судей и прокуроров, дружелюбно настроенных к нему. Так, например, в настоящее время идёт судебное разбирательство против 17 бывших и нынешних сотрудников издания Cumhuriyet. Читайте: Эрдоган пообещал испуганной девочке похороны с почестями (ВИДЕО) Кроме того, по имеющейся информации, Эрдоган планирует наступление на интернет-вещание и на свободу слова в сети, отмечается в статье. Проводимые в Турции показательные суды подчёркивают, насколько далеко эта страна отошла от западных норм демократии, прав человека и верховенства права. «Господин Эрдоган радостно марширует вместе с Россией, Китаем, Египтом, Кубой и другими странами, где легитимность правления зиждется на принуждении и контроле мыслей. В случае с диктатурой господина Эрдогана вещи нужно называть своими именами. Даже если он закрывает свои уши, Соединённые Штаты и другие страны должны протестовать, причём протестовать громко», — подытоживает The Washington Post.



