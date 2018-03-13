Соответствующий требование отправили в ходе досудебного расследования уголовного производства по подозрению лидера "РНС"

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко .

Он написал, что 6 марта ГПУ направила требование Нидерландам об оказании международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили.

Соответствующий требование отправили в ходе досудебного расследования уголовного производства по подозрению лидера "РНС".

"В связи с чем указанное уголовное производство приостановлено на основании п.3 ч.1 ст.280 УПК Украины, с целью экономии течения процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи", - пояснил Лысенко.

В то же время досудебное расследование уголовного производства в отношении соратника Саакашвили Севериона Дангадзе продолжается.

Как известно, пресс-служба РНБ сообщила, что Генпрокуратура остановила расследование дела по подозрению Саакашвили .

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко обнародовал запись разговора Михаила Саакашвили с олигархом беглым Сергеем Курченко . Луценко заявил, что у следствия есть данные о передаче Сергеем Курченко людям Михаила Саакашвили 500000 долларов . Курченко якобы решил спонсировать лидера "Движения новых сил" в обмен на возвращение активов, потерял после бегства в Москву.

Кроме того, по данным ГПУ, товарищ Саакашвили - Северион Дангадзе в ходе общения с доверенным лицом Курченко сказал, что прорыв экс-президента Грузии через украинскую границу обошелся в 300 000 долларов.

Саакашвили подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

При этом Саакашвили, его соратники и адвокаты называют это дело сфабрикованным, а задержание Дангадзе незаконным. Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с бизнесменом беглым, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.