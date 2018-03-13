Национальный банк Украины решил ввести в обращение монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Об этом говорится в пресс-анонсе НБУ.

"Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что люди смогут одновременно рассчитываться и монетами, и банкнотами, до тех пор, пока монеты "естественно и постепенно" не заменят банкноты в обращении.

В НБУ подчеркнули, что обновление номинального ряда национальной валюты началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.

Как сообщал svodka.net, в январе текущего года в Украине было зафиксировано ускорение потребительской инфляции .

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