В палаточном городке на полигоне Широкий Лан, где произошел пожар 13 марта, находились 15 военнослужащих, сообщила военная прокуратура Южного региона. В марте 2018 года украинские военнослужащие заявляли, что на военном полигоне Широкий Лан ухудшились условия для жизни Фото: Офіційна сторінка 92-ОМБр Збройних Сил України / Facebook "В ночь на вторник, 13 марта 2018 года, в 03.:35 на территории 233-го учебного центра около села Михайловка Николаевской области в результате неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке, где находились 15 военнослужащих воинской части А0501, произошел пожар палатки. В результате трагедии один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести", – сказано в сообщении.Отмечается, что по факту неосторожного уничтожения военного имущества, повлекшего тяжкие последствия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК Украины (Неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия)."Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины", – добавили правоохранители.Пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Кристина Вдовиченко сообщила, что пожар произошел в результате нарушения правил безопасности. По данным внештатного советника президента Украины Юрия Бирюкова, один из военнослужащих в палаточном городке пытался разжечь огонь в "буржуйке" с помощью бензина.В марте 2018 года украинские военнослужащие заявляли, что на военном полигоне ухудшились условия для жизни. Военные публиковали в соцсетях фотографии подтопленного палаточного городка. В частности, Юлия Матвиенко (указана, как прежний военнослужащий) написала в Facebook: "Ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже пятый год войны. Сепары так к своему мясу не относятся, как у нас". Заместитель командира 92-й ОМБр Максим Марченко заявил, что происходящее связано с погодными условиями, на которые повлиять невозможно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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