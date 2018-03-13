|Скончался известный украинский телеведущий
|13.03.2018 11:05
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12 марта вечером умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко.
Об этом сообщила его коллега Юлия Спасокукоцкая на своей странице в Facebook.
Летом прошлого года стало известно, что у Терещенко рак.
«Вчера вечером от нас ушел Олесь Терещенко. Я не знала более оптимистичного, сдержанного человека. Боец. Он боролся, как лев. В субботу навещала его в больнице, поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался», — говорится в сообщении Спасокукоцкой.
Напомним, Терещенко был ведущим ТСН, затем возглавил отдел международных новостей. В течение последних лет работал на UA:Перший.
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