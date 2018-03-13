|Один погибший и семеро пострадавших: в Николаевской области произошел пожар на полигоне
|13.03.2018 11:10
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В ночь на вторник, 13 марта, на полигоне Широкий лан в Николаевской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Кристина Вдовиченко.
По ее данным, в результате ЧП погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали.
"На 235-м общевойсковом полигоне в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью, и семеро получили ожоги различной степени", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net ранее, в Кировоградской области погибли трое маленьких детей в возрасте от одного до четырех лет во время пожара в одноэтажном доме в селе Верблюжка.
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