В ночь на вторник, 13 марта, на полигоне Широкий лан в Николаевской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Кристина Вдовиченко.

По ее данным, в результате ЧП погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали.

"На 235-м общевойсковом полигоне в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого один военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью, и семеро получили ожоги различной степени", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, в Кировоградской области погибли трое маленьких детей в возрасте от одного до четырех лет во время пожара в одноэтажном доме в селе Верблюжка.

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