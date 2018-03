Сборная Украины на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевала 15 медалей и находится на втором месте в общем медальном зачете. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шишкова завоевала золото для Украины Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee / Facebook Шишкова победила в биатлонной гонке на 10 км между спортсменов с нарушением зрения.Украинские спортсмены Александр Казик и Игорь Рептюк 13 марта завоевали серебряные медали, а Юрий Уткин – бронзовую.Таким образом, в активе сборной Украины 15 медалей: пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых, она занимает второе место в медальном зачете. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины завоевала шишкова зачете committee Теги: спорт