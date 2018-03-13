Рост цен на продукты и услуги, которые входят в "потребительскую корзину" в конце февраля несколько замедлился. Согласно данным Укрстата, потребительская инфляция в феврале составила 0,9%.

Как оказалось, овощи – уже не самый дорожающий продукт. Продукты питания в феврале, по данным Укрстата, выросли в цене в среднем на 1%. Больше только подорожали фрукты – на 6,8%, пишет со ссылкой на .

Также в феврале серьезное подорожание началось в период сильных морозов. В то же время после потепления цены на большинство овощей вернулись к прежнему уровню.

Отметим, что из овощей "борщевого набора" только свекла имеет стойкую тенденцию к подорожанию. По оценкам экспертов, запасов корнеплода в стране довольно мало, следовательно весной свекла продолжит дорожать и при этом будет терять в качестве.

Смотрите как реагировали овощи на морозы на графике сайта львовского оптового рынка "Шувар":

Рыба и продукты из нее, по сравнению с февралем, подорожали на 2,4%, хлеб – на 1,6%, овощи – на 1,5%, макаронные изделия – на 1,2%, кисломолочная продукция – на 1%, алкоголь – на 0,7%.

Продукты, которые стали дешевле. Так, если в январе дешевел только сахар, то в феврале на 3,2-0,7% снизились цены еще и на гречку (-3%), яйца (-1,6%), на мясо и мясопродукты, в т. ч. мясо птицы, сало и свинину (-0,3%). Сахар также потерял в цене еще 0,7%.

Из потребительских товаров продолжилось падение цен на одежду (-2,2%) и обувь (-3,7%). Лекарства и медицинские товары подорожали на 1%, бытовая техника товары для дома – на 1,3%. Кроме того, цены на сигареты поднялись на 2,1%, на бензин – на 2,2%.

Что будет с ценами на основные продукты дальше. По словам экспертов, украинская молочная продукция будет дешеветь, поскольку мировые цены на нее падают. Однако пока этой тенденции не наблюдается. По подсчетам экспертов Ассоциации поставщиков торговых сетей, за последний год стоимость "молочной корзинки" выросла на 17%. В том числе, молоко подорожало на 37%, масло – на 29%, сметана – на 24% и творог – на 6%.

Несмотря на некоторое подешевление мяса птицы, производители считают это "стабилизацией" и предупреждают: причин для снижения цен они не видят, цены будут расти пропорционально инфляции. В свою очередь на мировых рынках отмечают падение цен на эту продукцию.

Свинина, начиная с марта, в некоторых регионах начала дорожать. Хотя эксперты не склонны говорить о подорожании как об общей тенденции для всей Украины, по крайней мене на период поста. При этом разброс цен на мясо в разных областях по-прежнему остается большим.

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