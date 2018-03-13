Никогда этого не было, и вот опять. Жизнь подкидывает зубодробительные сюжеты каждый день. Тут на днях ДерипасКарабас закинул с яхты невод и изловил золотую Рыбку. И попросил ее исполнить три своих желания. Но желания оказались настолько неприличными, что видавшая виды рыбина обиделась и уплыла в другие океанические просторы. А там случилась оказия. В стране безудержного секса локальный Рыбнадзор подцепил рыбку за золотые жабры, инкриминировав растление только и вся – живого и не очень. Экий реприманд неожиданный! Но рыбка закусила удила. В смысле – невод. И пообещала натравить на своего папика всех акул империализма. И ежели эти животные набросятся на ДерипасКарабаса, он рискует очутиться не на своей умопомрачительной океанической яхте, а на разбитом корыте.

Во-первых, шпионы бывшими не бывают. Как показывает практика и жизнь, шпионить они способны до деревянного бушлата. И на чьей стороне – вопрос страшно интересный. Второе. Никто ведь не знает, чем товарищ занимался в последнее время. А ну как сидел где-нибудь в бункере в Дейр-эз-Зоре и давал «мерикатосам» советы, как ловчей разнести в щепки наших ребят из ЧВК? Ну или что-то в этом роде. Не вонзается в голову такая мысль? Есть вещи, за которые мочить надо не только в сортире, но и вместе с сортиром. Шутки шутками, но когда Шамиля Басаева отправили не к гуриям, как он мечтал, а к фуриям, которые его уже заждались, лично я испытал необыкновенный душевный подъем. А до этого технично отравили арабского наемника Хаттаба, известного своей патологической жестокостью к пленным. Как там у Высоцкого: нюхнул, гадюка, и нет Хаттаба. Тихо, гигиенично, без визга и пыли. И полетел аспид не к медовым кущам, а к фуриям и верблюжьим колючкам. А может, двойной агент Скрипаль тоже безотлагательно фурий возжелал? В-третьих. А ежели сами «мерикатосы» траванули сугубо бесполезного пенсионера российского происхождения, дабы заранее смешать с грязью все возможные переговоры со своим экзальтированным президентом? У него ведь мысли, как и волосы на голове, тоже вразлет, судя по всему. И никто не знает, которая из них в данный момент вонзится ему в извилину. Ишь чего удумал – с ненавистными корейцами о чем-то там базлать! А ведь они его допрежь чуть не собакой обзывали. Ежели так дело пойдет, он и с русскими целоваться начнет – в десны. Шалишь, брат. Надо безотлагательно запустить ему под кожу «шершавого». Вот и пусканули. После чего по сценарию – сопли, вопли и экстаз: окаянные русские опять за старое взялись! Ату их, Рыжий, куси!

Опять же как нельзя вовремя думский «харрасмент позорный» подоспел. Оказывается, окаянный Слуцкий, ответственный в Думе за все международные сношения, оказался очень солощим до женского полу. Сколько-то там лет назад он ущипнул своими похотливыми ручонками некую забугорную даму за филейные места. Да так, что у той, судя по всему, до сих пор сотрясение ягодицы. Вот она ему из-за бугра предъяву-то и кинула. Ату его, лихоимца! Такое чувство, что со дня на день «мерикатосы» новые санкции введут – за харрасмент свой низкий. Закроют все свои бордели для наших олигархов-аллигаторов. Но это уже – за гранью добра и зла. Эта штука посильнее «Фауста» Гете будет.

Но сдается мне, что не пропрет у них вся эта затея. Не на тех нарвались. Найдется у нас для них «коктейль Молотова – Риббентропа», приперченный «лаврушкой». Как гласит старинная русская поговорка, «Ты – Ерема, я – Фома, ты мне – слово, я те – кокс». Зря пальцы веером разбрасываете, убогие. Разминайтесь. Скучно вам не будет и мало не покажется. Сами нарвались. Так что до новых встреч в зарин… Пардон, в эфире.

Автор: Игорь Моисеев

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