Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полностью поддержал британское правительство, которое обвинило Россию в организации отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, передает Newsader.

По мнению главы Госдепа, этот случай укладывается в общую систему поведения Кремля, пренебрегающего суверенитетом иностранных государств и жизнями людей по всему миру.

«США скоординировали позицию с нашими союзниками в Соединенном королевстве, в том числе в ходе телефонного разговора госсекретаря Тиллерсона и министра иностранных дел Джонсона сегодня утром, — сказано в заявлении Госдепа, опубликованном 12 марта (цитата по «Голосу Америки»). — Мы полностью доверяем выводам, сделанным по результатам британского расследования, и их оценке ситуации, согласно которой Россия, вероятно, ответственна за атаку с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери на прошлой неделе».

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

«Нет никакого оправдания для таких атак – покушения на убийство частного лица на территории суверенного государства, – и мы возмущены тем, что Россия, похоже, ведет себя подобным образом. От Украины до Сирии, а сейчас и в Соединенном королевстве, Россия продолжает оставаться безответственной силой, вызывающей нестабильность в мире и открыто пренебрегающей суверенитетом других государств и жизнями их граждан», — говорится в тексте.

Соединенные Штаты пообещали солидарность с Соединенным Королевством и согласились, что виновные в совершении этого преступления — «исполнители» и «заказчики» — «должны столкнуться с соответствующими серьезными последствиями».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира