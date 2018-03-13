Кофейная компания Lavazza намерена укрепить позиции за пределами Италии

Итальянская компания Lavazza, производящая кофе с 1895 года, планирует значительно увеличить активность за пределами домашнего региона, сообщила агентству "Интерфакс" директор по маркетингу Lavazza в Восточной Европе Паола Аутиеро.

"На долю Италии по-прежнему приходится 40% продаж, но Lavazza намерена укрепить свои позиции в мире", - сказала она.

Один из возможных путей - открытие флагманских магазинов в других странах. В сентябре прошлого года Lavazza открыла свой первый флагман в центре Милана, где посетители могут оценить весь ассортимент продукции компании и попробовать необычный кофе, в том числе со вкусом икры, попкорна или чипсов.

"Это новый опыт, и если он окажется успешным - а пока есть все основания предположить, что так оно и будет, - мы распространим его на другие страны. Но в любом случае, мы не планируем открывать много магазинов, а намерены ограничиться флагманами в крупнейших городах", - заявила П.Аутиеро.

Основой маркетинговой стратегии Lavazza также являются партнерства с другими игроками рынка. Так, компания является партнером всемирной сети итальянских магазинов Eataly. В прошлом году первое заведение сети открылось в Москве, сразу став вторым по величине после римского. На верхнем этаже магазина расположен корнер Lavazza.

Другими важными для компании направлениями маркетинговой деятельности являются теннис и высокая кухня.

Lavazza является партнером всех четырех турниров "Большого шлема" и сотрудничает с бывшей звездой тенниса Андре Агасси. Компания продвигает игру и в России - в прошлом году Lavazza провела посвященную теннису акцию в магазинах сети "О'Кей".

В кулинарной сфере партнером бренда является Университет гастрономических наук в Полленцо, марка организовывала коллаборации с такими известными итальянскими поварами, как Карло Кракко и Давиде Олдани. В частности, кофе со вкусом икры был разработан в партнерстве со знаменитым шеф-поваром Ферраном Адриа.

Кроме того, Lavazza ведет активную работу по поддержке бизнеса за рубежом, в странах, где она закупает кофе, рассказала П.Аутиеро.

"Проект Tierra! является нашей основной инициативой в сфере социальной ответственности. Его задачей является поддержка небольших фермеров в странах, где выращивается кофе, мы помогаем им развивать свой бизнес. Проект действует главным образом в Южной Америке, но также и в других странах, включая Азию", - сказала она.

Lavazza была основана в 1895 году в Турине. В настоящее время компания входит в тройку крупнейших кофейных компаний в мире. Lavazza имеет три производственных предприятия в Италии, а также завод в Индии. Оборот компании по итогам 2016 года составлял 1,9 млрд евро. Штат насчитывает около 3 тыс. сотрудников.