«Ваши действия за последний год показывают, что вы постоянно прощаете президента (Владимира) Путина и отрицаете его уже явно доказанную поддержку вашей кампании в 2016 году. Своими последними действиями вы игнорируете закон»

Группа из 140 конгрессменов-демократов в США написала президенту Дональду Трампу письмо с призывом ввести санкции в отношении России, предусмотренные законом, принятым Конгрессом летом 2017 года. В противном случае парламентарии угрожают принять новый, более жесткий санкционный закон в отношении России, сообщает The Hill, информирует svodka.net.

«Ваши действия за последний год показывают, что вы постоянно прощаете президента (Владимира) Путина и отрицаете его уже явно доказанную поддержку вашей кампании в 2016 году. Своими последними действиями вы игнорируете закон… и даете России понять, что вы не сделаете ничего, чтобы остановить новое вмешательство в наши выборы», — отмечается в сообщении.

«Мы дали вам инструменты для решения этой задачи. Если вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем настаивать на дополнительных законодательных мерах с более строгими требованиями. Если вы отказываетесь защищать США от враждебного иностранного правительства, Конгресс должен действовать самостоятельно», — говорится в письме. Принятые летом поправки дают президенту возможность вводить санкции против России, но не обязывают администрацию это делать.

Демократы недовольны нежеланием Трампа вводить в отношении Москвы новые санкции. Ранее власть Трампа заявляла, что необходимости в этих мерах нет, так как угроза введения новых ограничений служит довольно сильным сдерживающим фактором для России. В феврале министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал разработку новых санкций против России, отметив, что они будут введены в ближайшие 30 дней. Седьмого марта Мнучин заявил, что дополнительные ограничения в отношении Москвы введут в течение недели.

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