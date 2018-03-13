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Жданов призывает украинских биатлонистов бойкотировать этап Кубка мира в России
13.03.2018 11:27
Жданов призывает украинских биатлонистов бойкотировать этап Кубка мира в России
"Я за бойкот"
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призывает украинских биатлонистов бойкотировать этап Кубка мира в России.
Жданов призывает украинских биатлонистов бойкотировать этап Кубка мира в России Ігорь Жданов. Фото:newsmonitor.com.ua

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша биатлонная общество должно стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина - я за бойкот" , - написал Жданов в Facebook .

"Россия - государство-агрессор, которая оккупировала часть нашей территории. Россия - государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра" , - добавил министр.

Также Жданов написал, что обращается ко всем международных федераций с просьбой не назначать международные спортивные соревнования в России.

Ранее стало известно, что с Бирна Украины по биатлону будет участвовать в заключительном этапе Кубка мира в российской Тюмени.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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