Цифры имеют магическое свойство оказывать нам помощь в самые важные моменты жизни.

С помощью проверенных заговоров вы сможете преуспеть в делах и личных отношениях, привлечь удачу и избежать неприятностей, пишет со ссылкой на .

Случаются ситуации, когда необходимо безотлагательно что-то предпринять. Это может быть связано с финансовой или любовной сферой, судьбоносным решением или обычным повседневным делом — удача не помешает в любом случае. Если в вашей жизни наступил такой момент, а помощи ждать неоткуда, воспользуйтесь предложенными числовыми заговорами.

Заговор замедления

Если в вашей жизни происходят какие-то события, которые вы бы хотели замедлить (будь то неожиданное заявление ребенка о желании жить отдельно, или вас торопят с решением о переезде), проговаривайте про себя: «Четыре». Эта цифра являет собой стабильность и обладает способностью замедлять те или иные действия. Четыре — это своеобразный квадрат, где все стороны равны, следовательно замедление и, как следствие, запас времени вам обеспечены.

Заговор прибавления

В случае, если вам нужно что-то увеличить (деньги, полезные связи), повторяйте про себя: «Семь плюс один». Единица в этом заговоре означает следование к цели и энергию, а семь — число таинственного действия. Тем самым вы обеспечиваете себе настрой на увеличение необходимого вам. Произносить этот заговор можно и словами «восемь плюс один», где восьмерка выступает символом бесконечности.

Заговор убавления и перемен

Жизнь иногда требует изменений. Когда наступает момент, и вы понимаете, что нужно избавиться от чего-либо (количества завистников, лишнего веса), примените словесную конструкцию «десять минус один», но будьте готовы к неожиданным изменениям. Девятка обозначает перемены, следовательно учитывайте возможные последствия такого заговора.

Заговор восстановления

Не удается построить теплые взаимоотношения, дом, карьеру? Все поправимо. Для этих целей также есть числовой заговор. Повторяйте: «Сорок сороков». Это таинственное словосочетание способно магическим образом увеличить до бесконечности ваш потенциал и помочь вам справиться с трудной ситуацией.

Заговариваем время

Случается, что не хватает буквально считанных минут до завершения чего-то серьезного. Вы опаздываете на работу, не успеваете доделать проект в назначенные сроки. В такие моменты произносите про себя: «Девяносто один». Девятка, цифра перемен, и единица, самое быстрое число, помогут вам достичь желаемого. Кроме того, эти цифры охватывают временной цикл, являясь его началом и завершением.

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