На XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане четвертый день соревнований принес Украине шесть медалей - две золотые, две серебряные и две бронзовые, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что чемпионом Паралимпийских игр стал дебютант этих соревнований 18-летний Тарас Радь, который победил в биатлоне на дистанции 12,5 километров сидя. Он финишировал с временем 45 минут 35,6 секунды, что на минуту быстрее, чем у ближайшего соперника - американца Даниэля Кноссена.

Биатлонистка Оксана Шишкова на дистанции 10 километров между женщин с нарушением зрения завоевала еще одну золотую награду для Украины. Она закрыла все 20 мишеней и финишировала со временем 37 минут 58,9 секунды. Второй стала спортсменка под нейтральным флагом Михайлина Лысова, а бронзовую награду завоевала немка Клара Клуг.

Кроме этого, серебряную медаль в соревнованиях мужчин по биатлону для сборной Украины завоевал Игорь Рептюх. Он стал вторым на дистанции 12,5 километров. Спортсмен финишировал со временем 35 минут 31,8 секунды. Он отстал от лидера Бенжамина Давье на 6,7 секунды. Украинскому спорсмену не удалось закрыть только одну цель.

Также в гонке между мужчин с нарушениями зрения дебютант Паралимпийских игр Александр Казик завоевал серебряную награду. Он отстал от лидера Юрия Голубя из Белоруссии на 2,7 секунды. Бронзу в этой же дисциплине завоевал еще один украинец Юрий Уткин.

Спортсменка Людмила Ляшенко в биатлонной гонке между женщин в дисциплине "стоя" взяла бронзу, преодолев дистанцию 10 километров за 36 минут 23,6 секунды. Золотую и серебряную награды завоевали спортсменки, которые выступают под нейтральным флагом - Екатерина Румянцева и Анна Миленина.

Таким образом, в общем медальном зачете украинская паралимпийская сборная имеет 15 наград - 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых. Украинская команда вышла на второе общекомандное место. Впереди - только сборная США (17 наград, 6-6-5).

Как сообщал svodka.net ранее, р оссийские паралимпийцы не поедут на отбор на игры 2018 года , которые пройдут в Пхенчхане из-за решения Международного паралимпийского комитета. Недопуск к соревнованиям - это результат выхода РФ из членства ПКР в августе 2016 года. Из-за этого российские паралимпийцы пропустили Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

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