Исключение экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш из санкционного списка Евросоюза ничего не означает, поскольку ее имущество не было под арестом, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Луценко: Должен признаться, что во времена Революции достоинства я очень плохо относился с политической и человеческой точки зрения к госпоже Лукаш Фото: EPA "К сожалению, деятельность департамента Горбатюка (возглавляемый Сергеем Горбатюком департамент спецрасследований ГПУ. – ) не привела к нахождению доказательств ее вины. Я не знаю, правильно ли это, но должен признаться, что во времена революции (Революции достоинства. – ) я очень плохо относился с политической и человеческой точки зрения к госпоже Лукаш. Но как генпрокурор, я должен руководствоваться не эмоциями, а доказательствами. А доказательств ее вины следствие пока не нашло. Уже три заместителя генпрокурора отказались подписывать обвинительный акт в отношении Лукаш из-за недостаточности доказательной базы. Но снятие ее с санкционного списка ничего не означает, поскльку у нее ничего не было арестовано", – сказал Луценко.Лукаш была министром юстиции Украины с июля 2013 года по февраль 2014-го. В ноябре 2015 года ее задержали. Лукаш объявили о подозрении по факту расхищения средств госбюджета в размере 2,5 млн грн, а также в совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.Вначале суд арестовал ее с правом выхода под залог (залог за нее был внесен), но в конце декабря Соломенский суд Киева отказал прокуратуре в продлении ограничительных мер в отношении экс-министра. Лукаш несколько раз заявляла, что ГПУ приостановила следствие в уголовном производстве против нее.5 марта Совет Европейского союза продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и 12 его соратников, но исключил из списка Лукаш и внефракционного народного депутата Украины Сергея Клюева.Горбатюк заявлял, что исключение Лукаш и Клюева из санкционного списка ЕС не повлияет на уголовные производства против них, которые ведутся в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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