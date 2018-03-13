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Доказательств вины Лукаш следствие пока не нашло – Луценко
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13.03.2018 11:35
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Исключение экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш из санкционного
списка Евросоюза ничего не означает, поскольку ее имущество не было
под арестом, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Луценко:
Должен признаться, что во времена Революции достоинства я очень
плохо относился с политической и человеческой точки зрения к
госпоже Лукаш Фото: EPA "К сожалению, деятельность департамента
Горбатюка (возглавляемый Сергеем Горбатюком департамент
спецрасследований ГПУ. – ) не привела к нахождению
доказательств ее вины. Я не знаю, правильно ли это, но должен
признаться, что во времена революции (Революции
достоинства. – ) я очень плохо относился с политической и
человеческой точки зрения к госпоже Лукаш. Но как генпрокурор, я
должен руководствоваться не эмоциями, а доказательствами. А
доказательств ее вины следствие пока не нашло. Уже три заместителя
генпрокурора отказались подписывать обвинительный акт в отношении
Лукаш из-за недостаточности доказательной базы. Но снятие ее с
санкционного списка ничего не означает, поскльку у нее ничего не
было арестовано", – сказал Луценко.Лукаш была министром
юстиции Украины с июля 2013 года по февраль 2014-го. В
ноябре 2015 года ее задержали. Лукаш объявили о
подозрении по факту расхищения средств госбюджета в размере
2,5 млн грн, а также в совершении служебного подлога, повлекшего
тяжкие последствия.Вначале суд арестовал ее с правом выхода под
залог (залог за нее был внесен), но в конце
декабря Соломенский суд Киева отказал прокуратуре
в продлении ограничительных мер в отношении экс-министра.
Лукаш несколько раз заявляла, что ГПУ приостановила следствие
в уголовном производстве против нее.5 марта Совет
Европейского союза продлил санкции против экс-президента Украины
Виктора Януковича и 12 его соратников, но исключил из списка Лукаш
и внефракционного народного депутата Украины Сергея Клюева.Горбатюк
заявлял, что исключение Лукаш и Клюева из санкционного списка
ЕС не повлияет на уголовные производства против них, которые
ведутся в Украине.
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