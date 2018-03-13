Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что тендер на продажу частот 4G является коррупционной схемой, в результате которой у украинцев украли минимум 15 млрд гривен.

«Три российские компании купили 4G частоты. Общая сумма, которая поступила в государственный бюджет, – 5,4 млрд гривен или 205 млн долларов. Нацкомиссия это утвердила своим решением. А в феврале 2015 года 3G частоты были проданы на сумму 10 млрд гривен. По тогдашнему курсу – это 750 млн долларов», – заявил Ляшко.

«То есть, в 2015 году частоты были проданы за 750 млн долларов, а в 2018 – за 200 млн долларов. Где дели 550 млн долларов?» – возмутился депутат.

Кроме того, Ляшко считает, что стартовая цена за частоты 4G была существенно заниженой.

«Утвержденная минимальная цена на частоты 4G – 265 млн гривен. По оценкам, минимальная цена на их продажу должна была составлять 4 млрд гривен. На конкурсе из шести лотов: три были проданы по стартовой цене, а три – с аукциона с ростом цены в четыре раза. А от тех, что были проданы по стартовой цене, государство действительно ничего не получило. В итоге, 30 частот продали за 2,5 млрд гривен, а 120 частот – по 3 млрд. Мы подсчитали, что украинский бюджет в результате занижения в 15 раз стартовой цены на продажу 4G частот потерял 15 млрд гривен. Мы ходим за кредитами, говорим, что нечем зарплаты и пенсии платить, а на одной только продаже 4G бюджет недополучил 15 млрд гривен. Это такая же предприятие, как приватизация «Криворожстали», – считает руководитель РПЛ.

Ляшко обратился в НАБУ, Генпрокуратуру и правительство с требованием остановить эту аферу – отменить результаты тендера и провести новый на честных условиях. Лидер РПЛ убежден, если украденные деньги вернуть в госбюджет, потребности в кредитах МВФ и в повышении по его требованию тарифов для населения не будет.

Как сообщал «Обозреватель», крупнейшие провайдеры мобильной связи в Украине Киевстар, Vodafone-Украина и lifecell на тендере для запуска связи стандарта 4G приобрели лоты.

Источник: Обозреватель

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