Бывшая вокалистка "Ленинграда" Алиса Вокс через два года после ухода из группы заявила, что фронтмен Сергей Шнуров запрещал в коллективе даже произносить ее имя. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вокс: Шнуров заставлял меня носить маски, вуали, очки Фото: Alisa Vox / Facebook Об этом певица заявила в видео, которое опубликовала на своем канале в YouTube. Как утверждает Вокс, ее интервью в письменном варианте было опубликовано на сайте журнала Elle, но сразу же удалено."Последние два года я молчала и терпела ложь, слухи, сплетни, скандалы, атаки на свои сайты и страницы в соцсетях, заказанные дизлайки", – заявила певица.Вокс предположила, что это интервью тоже удалят."Когда я уходила из группы "Ленинград", никто не знал толком, как я выгляжу. Шнуров заставлял меня носить маски, вуали, очки. В клипах меня отдельно мне снимали, интервью я не давала. После выхода клипа "Экспонат" большинство людей были уверены, что песню поет актриса, исполнившая главную роль", – утверждает Вокс.Певица жалеет, что не ушла из группы "до "Экспоната", поскольку сейчас ломать стереотипы сложнее."Через три года в коллективе наши отношения с Сергеем начали быстро портиться. Он все чаще срывался на мне, стал кричать. Я плакала, потом даже заболела", – охарактеризовала она отношения со Шнуровым.Вокс утверждает, что 12 марта 2016 года сказала ему о намерении покинуть коллектив."Он воспринял это дружелюбно. Я его заверила, что найду себе замену и помогу девочке адаптироваться. Мы обнялись и расцеловались на прощание. Сергей попросил меня остаться до июля. Я присылала демо, нашла вокалистку Василису", – говорит Вокс.После концерта в Уфе, который состоялся 17 марта 2016 года, как утверждает певица, Шнуров перестал брать трубку."От Василисы я узнала, что мое имя запрещено произносить в коллективе. А от логиста группы узнала, что на концерт 24 марта 2016 году поедут уже две новые девочки. Перед самым концертом Сергей мне позвонил, говорил что-то невнятное и бросил трубку", – рассказала она.24 марта 2016 года Алиса Вокс заявила, что уходит из "Ленинграда" и запускает свой сольный проект. Певица представила свой клип "Держи" на песню Андрея Кузьменко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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