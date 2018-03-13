Министерство образования Украины намерено объединить шесть дисциплин - биологию, географию, физику, химию и экономику - в один предмет "Естественные науки". Соответствующее сообщение было обнародовано на офицальном сайте Минобразования.

По полученным данным, это будет экспериментальный проект, который начнут внедрять в учебные программы 10-х классов с 1 сентября текущего года. В настоящее время Минобразования ищет школы, которые готовы внедрить данный интегрированный курс. Для того, чтобы присоединиться к пилотному проекту, школам нужно обращаться в местные органы управления образованием.

Стоит отметить, что данная программа разработана для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления. Курс будет читаться только для учеников, которые не намерены сдавать ВНО по вышеуказанным предметам. Преподавать курс смогут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации.

Коллегия Министерства образования уже одобрила четыре проекта учебных программ интегрированного курса "Естественные науки", в каждой из которых изучение курса базируется на знаниях и компетентностях, приобретенных учениками в основной школе. С помощью курса выпускник, который не специализируется на естественных науках, будет иметь представление о научных идеях астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии.

Как сообщал svodka.net.uа, Министерство образования и науки Украины ликвидировало деятельность родительских комитетов в среднеобразовательных учебных заведениях страны.

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